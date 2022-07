அவெஞ்சர்ஸ் பட இயக்குநர்களை வணக்கம் போட வைத்த தனுஷ்.. களைகட்டிய ‘தி கிரே மேன்’ புரமோஷன்!

சென்னை: மும்பையில் நேற்று நடைபெற்ற தி கிரே மேன் படத்தின் ப்ரீமியர் ஷோ நிகழ்ச்சியில் வேட்டி சட்டை அணிந்து கொண்டு தமிழர்களின் பெருமையை உலகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டி இருந்தார் நடிகர் தனுஷ்.

ஹாலிவுட்டில் நடந்த தி கிரேமேன் ப்ரீமியர் நிகழ்ச்சிக்கு தனது மகன்களுடன் கோட் சூட் அணிந்து கலந்து கொண்ட தனுஷ், மும்பையில் நடந்த விழாவில் வேட்டி சட்டையில் கலக்கி இருந்தார்.

அதுமட்டுமின்றி, தி கிரேமேன் படத்தின் இயக்குநர்களான ரூசோ சகோதரர்களை வணக்கம் வைக்கச் சொல்லி அவர் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படம் தற்போது உலகளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

தி க்ரே மேன் பிரிமீயர் ஷோவில் மாஸ் என்ட்ரி.. எங்கப் போனாலும் கலாச்சாரத்தை விட்டுக் கொடுக்காத தனுஷ்!

English summary

Russo Brothers says Vanakkam with Dhanush at The Gray Man Mumbai premiere photo shared by Actor Dhanush in his twitter page now. The Gray Man will release on Netflix from July 22.