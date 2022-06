எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் பொம்மை டிரைலர்... நல்லா இருக்கு...ஆனா...?

சென்னை : எஸ்.ஜே.சூர்யா மீண்டும் ஹீரோவாக நடித்துள்ள பொம்மை படத்தின் டிரைலர் இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை பார்த்து விட்டு ரசிகர்கள் தங்களின் கமெண்ட்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட்களை கொடுத்து வருகிறார் எஸ்.ஜே.சூர்யா. ஸ்பைடர் படத்தில் வில்லனாக அறிமுகமானவர், தற்போது நடிப்பில் பட்டையை கிளப்பி வருகிறார். விஜய்யுடன் மெர்சல், செல்வராகவனின் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, சிலம்பரசனுடன் மாநாடு, சிவகார்த்திகேயனுடன் டான் என வரிசையாக பிளாக பஸ்டர் படங்களைக் கொடுத்து வருகிறார்.

English summary

S.J.Suriya starred Bommai movie trailer released today. So colorful and romantic thriller trailer. As usual S.J.Suriya scored in his reactions. Priya Bhavanishakar looking like a real doll. Meanwhile, this trailer remembers some old movies refrences.