நவம்பர் 24 தான்டா தீபாவளி...மாநாடு பற்றிய எஸ்ஜே சூர்யா சொன்ன பகீர் தகவல்

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள அரசியல், த்ரில்லர், சயின்ஸ் ஃபிக்சன் படம் மாநாடு. ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் இதுவும் ஒன்று.

சுரேஷ் காமாட்சி தயாரிப்பில், யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் சிம்பு, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரேம்ஜி, கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.இந்த படத்தில் போலீஸ் அதிகாரி ரோலில் எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்துள்ளார்.

கிறிஸ்துமசுக்கு ரிலீசாகும் நானியின் படம்... 4 மொழிகளில் ரிலீஸ்!

English summary

S.J.Suriya shared his pain on maanadu dubbing work. he also said that the output has come out well.