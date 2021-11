என்னது நாளை முதல் தீபாவளியா... அட்வான்ஸ் வாழ்த்து பகிர்ந்த எஸ்.ஜே.சூர்யா

சென்னை : டைரக்டர், நடிகர் என இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றவர் எஸ்.ஜே.சூர்யா. ஆரம்பத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வந்த எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிறகு வில்லன் ரோல்களில் நடிக்க துவங்கினார். வில்லனாக இவர் நடித்த படங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றன.

தற்போது, மான்ஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து மீண்டும் கடமையை செய் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். வில்லன், ஹீரோ என ஒரே சமயத்தில் இரு மாறுபட்ட ரோல்களில் நடித்து, ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார் எஸ்.ஜே.சூர்யா.

ஒரே தருணத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வாழும் சிம்பு… மாநாடு ஸ்னீக் பீக்!

English summary

S.J.Suriya shares advanced diwali wishes in twitter for Maanaadu release. simbu's maanaadu will release on tomorrow worldwide in theatres. this movie was planned to release in 5 languages in india.