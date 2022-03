பாகுபலி 3 வருமா?வராதா?...ராஜமெளலி என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா?

சென்னை : எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கிய பாகுபலி படம் இந்திய சினிமா வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் என்றே சொல்லலாம். ரசிகர்களின் மனம் கவர்ந்த பிரம்மாண்ட வரலாற்று படைப்பாக உள்ளது. இதுவரை வெளிவந்த இரண்டு பாகங்களும் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தன.

பாகுபலி ரிலீசான சமயத்தில் இந்தியாவிலேயே அதிக பொருட் செலவில் எடுக்கப்பட்ட படமாக இருந்தது. அதிக செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம் என்பது மட்டுமல்ல உலக அளவில் அதிக வசூலை குவித்த படமும் பாகுபலி தான். தெலுங்கில் மட்டுமின்றி வெளியிடப்பட்ட அத்தனை மொழிகளிலும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பாகுபலியின் இரண்டு பாகங்களும் பெற்றன.

English summary

S.S.Rajamouli hinted that the fans can expect a film on the lines of Baahubali. They were exploring multiple ways. It wil take some time. But a few exciting updates on Baahubali will be out in the due course.