தியேட்டர் தெறிக்கும்...அசத்தலான அனல் பறக்கும் ஆர்ஆர்ஆர் க்ளிம்ப்ஸ்

ஐதராபாத் : பிரம்மாண்ட இயக்குனர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கி உள்ள படம் ஆர்ஆர்ஆர். பான் இந்தியன் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ரெளத்திரம் ரணம் ருத்ரம் படத்தில் ஜுனியர் என்டிஆர், ராம் சரண், அஜய் தேவ்கன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

தனுஷின் மாறன் ஓடிடியில் வெளியாகிறதா?

இவர்களுடன் ஒலிவியா மோரிஸ், சமுத்திரக்கனி, ஆலிசன் டூடி, ராய் ஸ்டீவன்சன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு விஜயேந்திர பிரசாத் கதை எழுதி உள்ளார். கீரவானி இசையமைத்துள்ளார். செந்தில் குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

English summary

S.S.Rajamouli's RRR movie glimpse released today. this 45 second glimpse as action, heroic. but no dialogue in this glimpse is disappointing fans. RRR movie will be released on january 7 th, 2022.