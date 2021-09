துப்பாக்கியுடன் மிரட்டும் சமுத்திரக்கனி… வெளியானது நான் கடவுள் இல்லை மோஷன் போஸ்டர் !

சென்னை : எஸ்.ஏ சந்திர சேகர் இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி நடிக்கும் நான் கடவுள் இல்லை படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

க்ரைம், த்ரில்லர் திரைப்படமான இப்படத்தில் சி.பி.சி.ஐ.டி. அதிகாரியாக சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ளார்.

பருத்திவீரன் சரவணன், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், இனியா, சாக்ஷி அகர்வால், அபி சரவணன், யுவன் மயில்சாமி,ரோகினி, இமான் அண்ணாச்சி, மதுரை மாயக்கா, சிறுமி டயானா ஸ்ரீ ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

பிரபு சாலமன் படத்தில் நடிக்கும் பிரபல அரசியல்வாதி.. அடுத்த மாசம் ஷூட்டிங்காம்!

English summary

Director S.A Chandrasekar is all set to make his reentry into the film industry through his thriller movie 'Naan Kadavul Illai' with Samuthrakani in the lead role.