ஏகே 62 படத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாகிறாரா சாய் பல்லவி? என்ன லிஸ்ட் பெருசாகிட்டே போகுது!

சென்னை: இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிக்க உள்ள ஏகே 62 படத்தில் சாய் பல்லவி நடிக்க போவதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களில் பாலிவுட் நடிகைகளுடன் நடித்து வந்த நடிகர் அஜித் துணிவு படத்தில் மலையாள நடிகை மஞ்சு வாரியர் உடன் நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், அடுத்ததாக அஜித்துக்கு ஜோடியாக போவது யார் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Sai Pallavi also is in talks for AK 62 movie buzz trending in Kollywood. Director Vignesh Shivan next ready to do Ajith Kumar's action packed movie in Mumbai background talks out now.