புஷ்பா 2ம் பாகத்தில் பழங்குடி பெண்ணாக நடிக்கும் சாய்பல்லவி? ஆனால் இதுதான் உண்மையான அப்டேட்

ஐதராபாத்: அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்தாண்டு இறுதியில் வெளியான 'புஷ்பா' திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

சுகுமார் இயக்கத்தில் பான் இந்தியா படமாக வெளியான புஷ்பாவிற்கு இந்தியா முழுவதும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வரும் நிலையில், அதில் சாய் பல்லவி நடிக்கிறாரா இல்லையா என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

புஷ்பா 2 படத்தில் இணையும் சாய் பல்லவி? வெயிட்டான கேரக்டராம்.. விரைவில் அறிவிப்பு!

English summary

Allu Arjun starrer Pushpa was a huge hit. It was reported that Sai Pallavi will act in the second part of this film. However, the film team said that it is not true and Sai Pallavi is not acting in Pushpa 2