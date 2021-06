திருமணம் பற்றி கேட்டவர்களுக்கு சாய் பல்லவி கொடுத்த பதில்

சென்னை : மலையாளத்தில் டைரக்டர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கிய பிரேமம் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானவர் சாய் பல்லவி. ஆனால் சாய் பல்லவி, பிரேமம் படத்தில் நடிப்பதற்கு முன்பே தமிழில் ஜெயம் ரவி நடித்த தாம்தூம் படத்தில் நடித்துள்ளார் என்ற தகவல் சமீபத்தில் தான் வெளியிடப்பட்டது.

பிரேமம் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து தெலுங்கில் சாய் பல்லவிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. தெலுங்கில் இவர் நடித்த பல படங்கள் வசூல் சாதனை, யூட்யூப்பில் சாதனை என பல சாதனைகளை படைத்துள்ளன. இவரது நடிப்பும் பல படங்களில் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sai Pallavi has posted photos of herself along with her family members and friends dancing casually and has captioned it "Maduve Squad".