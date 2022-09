“ஆயிரம் கோடி… நீங்க பார்த்தீங்க… அங்க தெரிஞ்சா அவ்ளோதான்”: பிக்பாஸ் சம்பளம் குறித்து சல்மான் கான்

மும்பை: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டாரான நடிகர் சல்மான் கானுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்தி படங்களில் நடித்துவரும் சல்மான் கான், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 16வது நிகழ்ச்சிக்காக சல்மான் கானுக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

English summary

Bollywood actor Salman Khan is hosting Bigg Boss in Hindi. Salman Khan has hosted all the 15 seasons that have aired so far. In this case, it is said that Salman Khan will be paid a thousand crore rupees to participate in the 16th season of Bigg Boss. But Salman Khan has denied that he did not receive a thousand crore salary for Bigg Boss.