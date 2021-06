நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன்...மன்னிப்பு கேட்கும் சல்மான் கான்

மும்பை : தனது வாழ்க்கையில் செய்த தவறுகள் பற்றி சமீபத்தில் மனம் திறந்து வெளிப்படையாக பேசி உள்ளார் பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான். தனது செயல்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்ஸ்டாகிராமில் நேரலையில் பேசிய சல்மான் கான், பிரபல நடிகை கபீர் பேடியுடன் பேசினார். அப்போது வாழ்க்கையில் தான் செய்த தவறுகளை வெளிப்படையாக 'Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor'என்ற பெயரில் சுயசரிதை புத்தகமாக எழுதி உள்ளதாக சல்மான் கான் தெரிவித்தார்.

English summary

Actor Salman Khan recently opened up about the 'mistakes' he has made in life and how he apologised to people for his actions.