Big Breaking: நானும் நாக சைதன்யாவும் பிரிகிறோம்.. நடிகை சமந்தா அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

சென்னை: கணவர் நாக சைதன்யாவை பிரிவதாக நடிகை சமந்தாவும், மனைவி சமந்தாவை பிரிவதாக நாக சைதன்யாவும் சமூக வலைதளங்களில் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே நாக சைதன்யாவுக்கும் சமந்தாவுக்கும் இடையே மன கசப்பு ஏற்பட்டதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகின.

மாஸ் நடிகருக்கு மறைமுகமாக தூண்டில் போட்ட விருது நடிகை.. எங்கேயோ இடிக்குதே?

இந்நிலையில், இருவரும் இணைந்து இப்படியொரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளனர்.

English summary

Samantha and Naga Chaitanya annouced their divorce officially now in social media and they request fans, well wishers and media persons to keep their privacy safe.