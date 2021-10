நீ எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம்...நாகசைதன்யா ஃபோட்டோவை டெலிட் செய்த சமந்தா

ஐதராபாத் : சமந்தாவும், நாக சைதன்யாவும் இணைந்து நடித்த முதல் படத்திலேயே காதலில் விழுந்தனர். டோலிவுட், கோலிவுட் என பிரபலமாக இருந்த இந்த காதல் ஜோடி 2017 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டது. கோவாவில் மிக பிரம்மாண்டமாக இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவ முறைப்படி நடைபெற்ற இவர்களின் திருமணத்தில் அக்கினேனி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். திருமணத்திற்கு பிறகு மிகவுமக பவர்ஃபுல் ஜோடியாக வலம் வந்த இவர்கள், திடீரென பிரிய போவதாக இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 2 ம் தேதி அறிவித்தனர்.

English summary

Samantha deleted all photos along with Naga chaithanya After few weeks of announcing separation, now samantha in spritual tour with her close friend shilpa reddy. now samantha deleted photos which are along with naga chaithanya including her marriage photo posted in social media pages.