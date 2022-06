நாக சைதன்யா டேட்டிங் விவகாரம்.. பொங்கி எழுந்த சமந்தா.. இப்படியொரு ட்வீட் போட்டு இருக்காரே?

சென்னை: நாக சைதன்யா மற்றும் நடிகை சமந்தா இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிவதாக அறிவித்ததில் இருந்தே ஏகப்பட்ட சிக்கலில் சமந்தா சிக்கி வருகிறார்.

நடிகை சமந்தா பற்றிய அவதூறு கருத்துக்கள் பல யூடியூப்களிலும், சோஷியல் மீடியாவிலும் பரவி வந்தன.

அதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு அமைதியாக இருந்து வந்த சமந்தா தற்போது நாக சைதன்யா இன்னொரு நடிகையுடன் டேட்டிங் செல்கிறார் என்கிற விவகாரம் பரவிய நிலையில், பொங்கி எழுந்துள்ளது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Samantha gets angry after some one stirs she is behind on Naga Chaitanya dating rumour. She tweeted, “Rumours on girl - Must be true !! Rumours on boy - Planted by girl !! Grow up guys”.