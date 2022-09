Top 10 Pan India Actresses: இந்த ஏரியா அந்த ஏரியா இல்ல… ஆல் ஏரியாஸ்லயும் சமந்தா தான் டாப்!

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் சமந்தா அடுத்தடுத்து படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

நாக சைத்தன்யாவை பிரிந்த பின்னர் தனிக்காட்டு ராஜாவாகிவிட்ட சமந்தா துணிச்சலான கேரக்டர்களிலும் தனது திறமையை நிரூபித்து வருகிறார்.

நடிப்பு, ஆக்சன், ரொமான்ஸ், க்ளாமர், ஐட்டம் சாங் என அனைத்து ஏரியாவிலும் அதிரடி காட்டுகிறார் சமந்தா.

செம க்யூட்டா பேசும் நயன்தாரா..நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வெளியிட்ட புதிய ப்ரோமோ.. திருமண வீடியோ விரைவில்!

English summary

A poll was conducted on the most famous actresses among fans in India. Among them, Pan India actress Samantha is at the top. Alia Bhatt, Nayanthara, and Kajal Aggarwal are following her. Samantha has also received a good response from Bollywood fans by acting in the Family Man web series.