சமந்தா நல்லா இருக்காங்க… எல்லாமே வதந்தி தான்... முக்கியமான இடத்தில் இருந்து வந்த மெசேஜ்

ஹைதராபாத்: மயோசைட்டிஸ் (Mayositis) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சமந்தா பல மாதங்கள் அதற்கான சிகிச்சையில் இருந்தார்.

சிகிச்சையின் நடுவே படப்பிடிப்புகளிலும் கலந்துகொண்ட சமந்தாவுக்கு திடீரென உடல்நிலைக்குறைவு என செய்திகள் வெளியாகின.

இதனால் ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சமந்தா அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தற்போது அதுகுறித்து உண்மையான நிலவரம் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

There were reports that actress Samantha was admitted to the hospital due to sudden illness. But that is not true, Samantha is resting at home, her PRO said.