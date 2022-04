சமந்தா-நாகசைதன்யா விவகாரம்...புதிய ட்விஸ்ட்...ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சமந்தா, நாக சைதன்யா மீண்டும் ஒன்று சேர உள்ளது உறுதியாகி விட்டது. இந்த தகவல் இருவரின் ரசிகர்களையும் உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது. ஆனால் அதிலும் ஒரு ட்விஸ்ட் வைத்துள்ளார்கள்.

கடந்த ஜுன் மாதம் துவங்கி கிட்டதட்ட ஒரு வருடமாக மீடியாக்களில் அதிகம் பேசப்பட்ட தகவல் என்றால் அது சமந்தா-நாக சைதன்யா விவாகரத்து விஷயம் தான். தற்போது வரை அது தொடர்பான பரபரப்பு குறையவில்லை. இருந்தாலும் சமந்தா, நாக சைதன்யா இருவருமே தங்களின் படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Samantha and Naga Chiathanya to reunite in a new movie. Female director Nandhini Reddy made an effort to reunite this pair on screen. During the Oh Baby filming in 2013, she already narrated a story.Very soon, the announcement of this movie will come.