சபதத்தில் வென்ற சமந்தா..கணவரை பிரிந்தால் என்ன?.. இதை செய்துவிட்டாரே

விவாகரத்துக்குப்பின் தான் ஏற்ற சபதத்தை நிறைவேற்றும் விதமாக சம்பாதித்து தனது ஆசையை நிறைவேற்றியுள்ளார் சமந்தா. அவரது லேட்டஸ்ட் பர்சேஸ்தான் இப்போதைய பேசுபொருள்

நடிகர் நாகசைதன்யாவை மணந்த சமந்தாவின் திருமண வாழ்வு சில ஆண்டுகளிலேயே முறிந்தது. அது பலவித சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் சமந்தா மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளார். படங்களில் கவனத்தை செலுத்தி இழந்த செல்வாக்கை மீட்டு புதிய பாதையில் பயணிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

English summary

After the divorce, Samantha has fulfilled her wish by earning as a fulfillment of her vow. Her latest purchase is the talk of the town.