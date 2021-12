யசோதையாக மாறிய சமந்தா... புதிய பட ஷுட்டிங் துவங்கியது

ஐதராபாத் : தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார் சமந்தா. தெலுங்கில் சகுந்தலம், தமிழில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் சமந்தா.

காதல் கணவர் நாக சைதன்யா உடனான விவாகரத்தை அறிவித்த பிறகு, பல விதமாக விமர்சனங்கள், பிரச்சனைகளை சந்தித்துள்ளார் சமந்தா. தனது தோழியுடன் ஆன்மிக பயணம் சென்று வந்த சமந்தா, துபாயில் ஓய்வெடுத்து திரும்பி உள்ளார்.

English summary

Samantha's new movie titled as Yasodha. this new movie shooting starts today with puja. in yasodha movie samantha played as writter. this thriller movie to be planned to release in telugu, tamil, kannada, malayalam and hindi.