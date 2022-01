கர்ப்பம் பற்றி ஓப்பனாக பேசிய சமந்தா... கப்சிப்பான சோஷியல் மீடியாக்கள்

ஐதராபாத் : நாகர சைதன்யாவுடனான பிரிவை அறிவித்த பிறகும் பல சர்ச்சைகளில் சிக்கி வரும் சமந்தா, தற்போது பேட்டி ஒன்றில் கர்ப்பம் பற்றி ஓப்பனாக பேசி உள்ளது கண்டபடி கருத்து சொல்லி வந்த சோஷியல் மீடியாக்களை வாயடைத்து போக வைத்துள்ளது.

சேர்ந்து நடித்த போது காதலில் விழுந்த சமந்தா, நாக சைதன்யா இருவரும் குடும்பத்தினரின் சம்மதத்துடன் 2017 ல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களின் திருமணம் கோவாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. நான்கு வருடம் ஒன்றாக வாழ்ந்த இருவரும் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், பிரிய போவதாக அறிவித்தனர்.

In her recent interview Samantha openly talks about childbirth and how women are strong. She said that pregnancy and child birth are pain. But woman accepts this maximum pain in the world.