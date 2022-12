திரையரங்குகளில் 25 நாட்கள் சக்சஸ்... அமேசானில் சமந்தாவின் யசோதா: ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்

ஐதராபாத்: சமந்தா நாயகியாக நடித்துள்ள யசோதா திரைப்படம் நவம்பர் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

பான் இந்தியா படமாக உலகம் முழுவதும் வெளியான யசோதா படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

யசோதா திரைப்படம் திரையரங்குகளில் 25 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Samantha starrer Yashoda was released on November 11. As the film received a good response from the fans, Yashoda has completed 25 days successfully in theatres: This film will be streaming from Dec 9 On Amazon Prime.