அந்த ஃபீலிங்கில் இருக்கிறாரா சமந்தா.. டிசர்ட் வாசகம் மூலம் சொல்ல வருவது என்ன? ரசிகர்கள் கேள்வி!

சென்னை: நடிகை சமந்தா தனது முகத்தைக் கூட காட்டாமல் வெறும் டிசர்ட் மட்டுமே காட்டியபடி எடுத்த செல்ஃபி போட்டோவை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஒரு பக்கம் நயன்தாரா இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நிலையில், அடுத்து சமந்தா அதை போலவே ஏதாவது இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கப் போகிறாரா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

சில நாட்களாக சிகிச்சை காரணமாக சோஷியல் மீடியாவில் இருந்த சமந்தா மீண்டும் ஆக்டிவாகி உள்ளாரா? என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

அரியவகை சரும நோய்..சிகிச்சை முடிந்தது? விரைவில் இந்தியா திரும்பும் சமந்தா!

YOU'LL NEVER WALK ALONE என்கிற டிசர்ட் வாசகத்தை போட்டோ எடுத்து காண்பித்துள்ள சமந்தா, அதற்கு கேப்ஷனாக In case you needed to hear this as well.. YOU'LL NEVER WALK ALONE என்றும் பதிவிட்டுள்ளார். இதன் காரணமாகத்தான் அவர் தனிமையில் வாடுகிறாரா? அல்லது இனிமேல் தனிமையில் வாட போவதில்லை என்பதை சூசகமாக சொல்கிறாரா என்கிற கேள்வியை நெட்டிசன்கள் எழுப்பி உள்ளனர்.

English summary

Samantha's YOU’LL NEVER WALK ALONE T-Shirt message confuses fans in social media after she tweeted with a cute photo of her. Samantha and Naga Chaitanya divorced last year shocks fans and family.