அப்போ தடை செய்யலையா? சமந்தாவின் சர்ச்சைக்குரிய வெப் தொடர்.. திட்டமிட்டபடி நள்ளிரவில் ரிலீஸ்!

சென்னை: தி ஃபேமிலி மேன் 2 வெப் தொடருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாட்டில் போராட்டங்கள் வெடித்த நிலையில், எந்தவொரு தங்கு தடையுமின்றி திட்டமிட்டபடி அந்த வெப் தொடர் இன்று இரவு 12 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் மனோஜ் பாஜ்பாய், பிரியாமணி, சந்தீப் கிஷன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான முதல் பாகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.

அதன் இரண்டாம் சீசனுக்காக ரசிகர்கள் மிகவும் காத்திருக்கின்றனர். தற்போது #TheFamilyMan2 ஹாஷ்டேக் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Samantha starrer The Family Man 2 webseries out now tonight on Amazon Prime. Makers and Actors of the webseries post series of tweets to promote the webseries.