“யசோதா யாருன்னு தெரியும்ல”… சமந்தா ரசிகர்களுக்காக வெளியான தீபாவளி சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்…

ஐதராபாத்: சமந்தா நடித்துள்ள யசோதா திரைப்படம் நவம்பர் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள யசோதாவில் சமந்தா தான் முதன்மை நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு யசோதா படத்தில் இருந்து ஸ்பெஷல் அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பிய சமந்தா… சைலண்டாக முடிந்த சிகிச்சை…

English summary

Samantha starrer Yashoda will hit the theaters on November 11. The Pan India movie Yashoda teaser is already out. In this case, the film team has announced that the trailer of Yashoda will be released on the evening of the 27th.