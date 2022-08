மகேஷ் பாபுலாம் வாழ்த்திட்டாரு.. எக்ஸ் மாமனார் நாகார்ஜுனாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்வாரா சமந்தா?

ஹைதராபாத்: நாக சைதன்யாவை போலவே அவரது அப்பா நாகார்ஜுனாவும் சென்னையில் பிறந்தவர் தான்.

தமிழில் ரட்சகன் படத்தில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்த நாகார்ஜுனா டோலிவுட்டில் டாப் நடிகராக தனது 63வது வயதிலும் அதிரடி காட்டி வருகிறார்.

நாகார்ஜுனா பிறந்தநாளுக்காவது சமந்தா வாழ்த்து சொல்வாரா என எதிர்பார்த்த நிலையில், இன்னமும் அவர் சொல்லவில்லை என்பது ரசிகர்களை அப்செட் ஆக்கி உள்ளது.

English summary

Tollywood popular actor Nagarjuna celebrates his 63rd birthday today with family and fans. Mahesh Babu and so many celebrities wishes The Ghost actor, but Samantha still not send birthday wishes to Nagarjuna