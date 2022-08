மலையாளத்தில் என்ட்ரி கொடுக்கும் சமந்தா...யாருக்கு ஜோடி தெரியும்?

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் சமந்தா. இவரிடம் பாலிவுட்டிலும் சில படங்களில் நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்பட்டது.

கடந்த ஓராண்டாகவே சமந்தா தான் டாக் ஆஃப் தி டவுனாக இருந்து வருகிறார். சமந்தாவின் விவாகரத்து பற்றிய வதந்திகள் பரவ துவங்கியது முதலே சமந்தா பற்றிய எந்த தகவல் வெளிவந்தாலும் உடனடியாக அது வைரலாகி விடுகிறது.

நாக சைதன்யா - சமந்தாவின் பிரிவு பற்றிய பேச்சுக்கள் முடிவதற்குள், புஷ்பா படத்தில் ஊ சொல்றியா மாமா பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம், சோஷியல் மீடியாக்களில் ஓவர் கிளாமர் போட்டோஷுட் என சமந்தா பற்றிய விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று வெளியாகி வைரலாவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Samantha is said to be in talks to act opposite Dulquer Salmaan in King of Kotha. This will be her first Malayalam film.The film is a gangster drama, directed by Abhilash Joshiy.