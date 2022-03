நாகசைதன்யாவை unfollow செய்த சமந்தா...பதிலுக்கு நாகசைதன்யா செய்த காரியம்

ஐதராபாத் : நாக சைதன்யாவை தனது சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் இருந்து unfollow செய்துள்ளார் நடிகை சமந்தா. இதற்கு பதிலுக்கு நாக சைதன்யா செய்துள்ள காரியம் தான் அனைவரும் ஆச்சரியப்படவும், அதிர்ச்சி அடையவும் வைத்துள்ளது.

தமிழில் கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கிய விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கான ஏ மாய சீசாவே படத்தில் இணைந்து நடித்த போது நாக சைதன்யா மற்றும் சமந்தா இடையே காதல் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து 2017 ம் ஆண்டு கோவாவில் இவர்களின் திருமணம் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

எனக்கு கொரோனா வந்த டைம்லதான் கிஸ் சீன்கள் எடுக்கப்பட்டது... அசோக் செல்வன் கலகல!

English summary

Samantha unfollows Naga Chaithanya on social media pages. Naga Chaithanya also unfollowed Samantha on social media. Nobody knows the real reason for the break up of their relationship.