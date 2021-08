அருண் விஜய்யின் அண்ணனாக மாறிய சமுத்திரக்கனி.. அப்போ பிரகாஷ் ராஜ்?

சென்னை : தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி ஆக்ஷன் ஹீரோவாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நடிகர் அருண்விஜய் இப்பொழுது ஹரி இயக்கத்தில் ஏவி 33 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார்.இதன் படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட பகுதியில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் இப்போது பழனியில் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது.

கிராமத்து கதைகளத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படத்தில் அருண் விஜய்க்கு அண்ணனாக நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் நடிக்க இருந்தார். ஆனால் இப்போது அந்த கதாபாத்திரத்தில் சமுத்திரக்கனி நடித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Actor Prakashraj was to play the brother of Arun Vijay in this film which is based on a village story. But now it has been reported that Samuthirakani is playing the role.