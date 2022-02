இது தேவையா உனக்கு...வீடியோ ஆதாரத்துடன் பாலாவின் முகமூடியை கிழித்த சனம் ஷெட்டி

சென்னை : நடிகை சனம் ஷெட்டி மீது பாலாஜி முருகதாஸ் வைத்த குற்றச்சாட்டிற்கு, வீடியோ ஆதாரத்தை வெளியிட்டு பதிலளித்துள்ளார் சனம். இதற்காக அவருக்கு ஆதரவுகள் பெருகி வருகிறது.

பிக்பாஸ் சீசன் 4 ல், டுபாக்கூர் என பாலா சொன்ன ஒற்றை வார்த்தையில் ஆரம்பித்த பாலாஜி முருகதாஸ் - சனம் ஷெட்டி சண்டை, பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. முடிவில்லாமல் போகும் இவர்களின் சண்டை பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 4 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு, பைனல்ஸ் வரை சென்று, ரன்னர் அப் வாங்கியவர் பாலாஜி முருகதாஸ். அதே சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார் சனம் ஷெட்டி. இருவருமே மாடலிங் துறையில் இருந்தவர்கள். ஷோ ஆரம்ப சில நாட்களிலேயே மாடலிங் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் சனம் கலந்து கொண்ட அழகிப் போட்டி டுப்பாக்கூர் என கூறி பிரச்சனையை துவக்கினார் பாலா.

English summary

Actress Sanam Shetty released video proof of Balaji Murugadoss's statement against her. In Bigg Boss's ultimate devil-angel task, Bala says Sanam as a demon in his life indirectly. Now, Sanam gives clarification as to what happened.