திடிரென நிச்சயம் முடிந்துவிட்டது.. அடுத்த வாரம் திருமணம்.. சாண்டியின் எக்ஸ் வொய்ஃப் நடிகை அறிவிப்பு!

சென்னை: சாண்டியின் முன்னாள் மனைவியான காஜலுக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித் திரைக்கு வந்தவர் நடிகை காஜல் பசுபதி. சன் மியூஸிக், கலைஞர் தொலைக்காட்சி என பல தொலைக்காட்சி சேனல்களிலும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் இருந்தார்.

இந்தியன் 2 பட விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியை மத்தியஸ்தராக நியமித்த உயர்நீதிமன்றம்!

வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார் காஜல். அந்தப் படத்தில் நர்ஸ் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் காஜல்.

English summary

Actress Kaajal Pasupathi got engaged. She has announced it on her social media. Next week she is getting married.