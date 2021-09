மகளை உருவகேலி செய்த நெட்டிசன்ஸ்… சரியான பதிலடி கொடுத்த சாண்டியின் மனைவி !

சென்னை : சாண்டியின் மகள் லாலாவை உருவக் கேலி செய்தவருக்கு சாண்டியின் மனைவி சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

குழந்தையை பற்றி பாடி ஷேமிங் பண்றீங்களே, இதைப் பற்றி கேள்வி கேட்டால், பாடி ஷேமிங் ஆதரவாளர்கள் இந்த நபருக்கு ஆதரவளிப்பார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார்.

சில்வியாவின் இந்த பதிவுக்கு பலரும் தங்கள் ஆதரவுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Sylvia posted a pic of her lala and Sandy and an insensitive user trolled the little child suggesting that she is plump like her mother.