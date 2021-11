என்னடா என் வேலைய இவன் பார்க்குறான்...அப்போ நான்...அபிஷேக்கை அலற விட்ட சஞ்சீவ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 வெற்றிகரமாக 53 நாட்களை எட்டி உள்ளது. நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பாக, தற்போது தான் சூடுபிடிக்க துவங்கி இருக்கிறது. எத்தனை ஷோக்கள் துவங்கப்பட்டாலும் பிக்பாஸ் ஷோவிற்கு இருக்கும் மவுசு மக்களிடம் குறையவில்லை என்பதை இந்த சீசன் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.

பிக்பாசை தொகுத்து வழங்கி வரும் கமலுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருக்கிறார். இதனால் இந்த வார இறுதி நிகழ்ச்சி மற்றும் கமல் சிகிச்சை முடிந்து வரும் வரைக்கும் பிக்பாசை யார் தொகுத்து வழங்க போகிறார் என்ற பேச்சி சீரியசாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

In bigg boss tamil season 5 third promo for today's episode shows, actor sanjeev enter into the bigg boss house as another wildcard entry. he gave review about housemates. abishek raaja give shock reaction for sanjeev's review.