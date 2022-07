லெஜண்ட் அண்ணாச்சி உடன் மோதப் போகும் சந்தானம்.. குலுகுலு ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?

சென்னை: மாஸ்டர், விக்ரம் என எங்க கூடத்தான்னே வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்த எப்படி திடீர்னு ஒரு படத்தை எடுத்து அதுக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணப் போற என்கிற கேள்வியை லோகேஷ் கனகராஜின் மொத்த டீமுமே இயக்குநர் ரத்னகுமாரிடம் எழுப்பி வருகின்றனர்.

சந்தானம் நடிப்பில் ரத்னகுமார் இயக்கி உள்ள குலுகுலு திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு வெளியாகி ரசிகர்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதுவும் லெஜண்ட் சரவணன் அண்ணாச்சி உடனே மோதப் போவது தான் இதில் ஹைலைட்.

SPB வேண்டாமென்றால் இசையமைப்பாளரை மாற்றுங்கள் இல்லை என்னையே மாற்றுங்கள்...

Santhanam’s Gulu Gulu movie will compete with Legend Saravanan's The Legend movie in this month. Gulu Gulu all set to release on July 29th this month on theaters.