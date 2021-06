சந்தானத்தின் அடுத்த படத்தின் இயக்குனர் இவரா.. கசிந்தது தகவல்?

சென்னை : நடிகர் சந்தானம் இப்பொழுது அறிமுக இயக்குனர் கார்த்திக் யோகி இயக்கத்தில் டிக்கிலோனா என்ற படத்தில் முதல் முறையாக மூன்று வேடங்களில் நடிக்கிறார்.

A1 வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குனர் ஜான்சன் இயக்கத்தில் சந்தானம் நடித்த பாரிஸ் ஜெயராஜ் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்று வெற்றிபெற்றது.

டிக்கிலோனா, சபாபதி, மன்னவன் வந்தானடி போன்ற படங்களில் நடித்து வரும் சந்தானம் அடுத்து பிரபல இயக்குனரின் திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.

English summary

Santhanam may join with Director Rathnamkumar in his next flick. Rathnakumar has worked in Vijay's Master movie and has directed two movies already.