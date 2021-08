கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சே.... சந்தானத்தின் அந்த படமும் ஒடிடியில் ரிலீசா!

சென்னை : நடிகர் சந்தானம் நடித்த டிக்கிலோனா நேரடியாக ஓ.டி.டியில் வெளியிட தயாரிப்பாளர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இப்படத்தில் யோகிபாபு, ஹர்பஜன் சிங் , ஆனந்தராஜ், மொட்டை ராஜேந்திரன், முனீஷ்காந்த், அனகா, ஷிரின், ஷாரா மற்றும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் பாடல்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

Santhanam will be seen playing the role of protagonist, antagonist and the comedian in the dikkiloona. Anandraj, Munishkanth, Mottai Rajendran in interesting roles. The film will release directly on a popular OTT platform.