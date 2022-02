தில்லுக்கு துட்டு 3ம் பாகத்தை குறிவைத்த சந்தானம்.. ஆனால், அந்த முடிவை ஏன் எடுத்தார்?

சென்னை: நடிகர் சந்தானம் ஹீரோவான பின்னர் அவர் ஏகப்பட்ட படங்களில் நடித்துத் தள்ளி உள்ளார்.

ஆனால், அவருக்கு வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்த படம் என்றால் அது தில்லுக்கு துட்டு படம் தான்.

அதன் இரண்டாம் பாகமும் நல்ல வசூலை ஈட்டித் தந்த நிலையில், முன்றாம் பாகத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் சந்தானம் இறங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Santhanam will try to make Dhilluku Dhuddu 3 with a new director. Buzz circulates in the Kollywood industry. Santhanam's Dhilluku Dhuddu and its sequel gave a huge hit to him.