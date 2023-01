இஷ்டத்துக்கு விமர்சனம் எழுதக் கூடாது... வாரிசு கண்டிப்பா 100 நாட்கள் ஓடும்: சரத்குமார் அதிரடி

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவான வாரிசு திரைப்படம் கடந்த வாரம் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் வெளியான வாரிசு திரைப்படத்துக்கு அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்த வாரிசு முதல் வாரத்தில் மொத்தம் 210 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னையில் நடந்த வாரிசு சக்சஸ் மீட்டில் பேசிய சரத்குமார், சினிமா விமர்சகர்களுக்கு முக்கியமான வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

வாரிசு VS துணிவு... இறுதிக்கட்ட பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரேஸில் யார் முன்னிலை?: ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

English summary

Varisu movie starring Vijay was released last week on the 11th. Sarathkumar participated in the success meet of this film which has been well received by the fans. He then expressed hope that the Varisu movie would definitely run for 100 days. He also requested film critics to write good reviews for quality films.