விஜய் மாதிரி அஜித்தும் சூப்பர் ஸ்டார் தான்... தீர்ப்பை மாற்றி சொன்ன நாட்டாமை... பஞ்சாயத்து ஓவர்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா டிசம்பர் 24ம் தேதி நடைபெற்றது.

இதில் கலந்துகொண்ட சரத்குமார் நடிகர் விஜய் தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் எனக் கூறியிருந்தார்.

ஏற்கனவே விஜய் தான் நம்பர் 1 என தில் ராஜூ கூறியிருந்த நிலையில், சரத்குமாரின் கருத்தும் சர்ச்சையானது.

இந்நிலையில், விஜய்யை ஏன் சூப்பர் ஸ்டார் எனக் கூறினேன் என்று சரத்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

வாரிசு பட தயாரிப்பாளருடன் இணையும் தனுஷ்.. யார் டைரக்டர் தெரியுமா?

English summary

Sarathkumar had said that Vijay is the next superstar at the launch of Varisu audio. While this is controversial, Sarathkumar has now explained it. Sarathkumar said that Ajith also is a superstar like Vijay.