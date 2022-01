பாவனி கண்ணீர் விட்டால் சென்னையில் வெள்ளம் வந்துடும்...போட்டியாளர்களை கலாய்த்த சரத்குமார்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளது. தற்போது போட்டியாளர்களாக 7 பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இவர்களில் அமீர், டிக்கெட் டு ஃபினாலே சுற்றில் வெற்றி பெற்று நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு சென்று விட்டார்.

அமீரை தவிர மீதமுள்ள 6 பேரில் அடுத்து வெளியேற போகிறவர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இதற்கிடையில் பணப்பெட்டி டாஸ்க்கிற்காக பணப் பெட்டியுடன் சரத்குமார் நேற்று பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்தார். போட்டியாளர்கள் பற்றி கருத்து சொல்கிறேன் என்ற பெயரில் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தனித்தனியாக கலாய்த்தது ரசிகர்களை மிகவும் ரசிக்க வைத்தது.

பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிரபலம்... அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

English summary

Sarathkumar trolls bigg boss contestants in funny way. fans really enjoyed that moment and sarathkumar's way of talking. Sarath also trolls priyanka's eating habit and pavani's over emotional.