தமிழ்த்திரைப்பட வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை.. பொன்னியின் செல்வன் படத்தை நெல்லையில் பார்த்த சரத்குமார்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தை ரசிகர்களுடன் திரையரங்கில் கண்டு களித்துள்ளார் நடிகர் சரத்குமார்.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் சரத்குமார்.

இந்நிலையில், அவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

இரண்டே நாளில் ரூ150 கோடி..தட்டித்தூக்கிய பொன்னியின் செல்வன்!

English summary

Sarathkumar watches Ponniyin Selvan at Nellai theater and shares the video in social media. He portrays Periya Pazhuvettaraiyar role in Mani Ratnam's magnum opus movie. Sarathkumar expresses his happiness about the movie getting huge collection at the box office.