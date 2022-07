அந்நியன்’ அவதாரம் எடுத்த தி லெஜண்ட் ஹீரோ..பல மொழியில் மாறி மாறி புரோமோஷன்.. மிரண்டுபோன ரசிகர்கள்!

சென்னை : "தி லெஜண்ட்" திரைப்படத்தின் புரோமோஷன் விழாவில் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி,ஆங்கிலம் என அனைத்து மொழிகளிலும் சரவணன் அருள் பேசி மிரட்டி உள்ளார்.

சரவணா ஸ்டோர்ஸ் விளம்பரத்தில் அனைத்து வயதுடைய ஹீரோயின்களுடனும் ஆட்டம் போட்டு வந்த சரவணன் அருள், வெள்ளித்திரையில் காலடி எடுத்துவைத்து மிரட்ட உள்ளார்.

உல்லாசம், விசில் போன்ற வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய இரட்டை இயக்குநர்களான ஜேடி - ஜெர்ரி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள திரைப்படம் தி லெஜ்ண்ட்.

Legend Saravanan is making his film debut with the film The Legend which he himself produced. This mega-budget film will release on 28th July in theatres in multiple languages