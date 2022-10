தமிழ் ராக்கர்ஸ் வேலையா?.. இவ்வளவு வேகமா?.. இணையத்தில் வெளியான பிரின்ஸ், சர்தார் படங்கள்

சென்னை: கார்த்தியின் சர்தார், சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் திரைப்படங்கள் தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளன.

இரண்டு படங்களுக்குமே கலவையான விமர்சங்களுடன் ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், திரையரங்குகளில் வெளியான முதல் நாளிலேயே சர்தார், பிரின்ஸ் திரைப்படங்களுக்கு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடந்தேறியுள்ளது.

Karthi starrer Sardar and Sivakarthikeyan starrer Prince have been released in theaters today on the occasion of Diwali. In this case, both these films have been illegally released on the piracy website. Due to this, Sardar and Prince film crews are shocked.