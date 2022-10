பிரின்ஸ் படத்தை பிரித்து மேய்ந்த சர்தார் வசூல்.. தீபாவளி போட்டியில் கெத்துக் காட்டிய கார்த்தி!

சென்னை: இந்த தீபாவளிக்கு முன்னணி நடிகர்கள் படங்கள் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகாதது ரசிகர்களை பெரிதும் ஏமாற்றம் அடைய செய்தது.

ஆனாலும், தீபாவளி ரிலீசாக வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் மற்றும் கார்த்தியின் சர்தார் உள்ளிட்ட படங்களில் எந்த படம் அதிக வசூல் ஈட்டியது என்கிற போட்டியில் கார்த்தியின் சர்தார் பிரின்ஸ் படத்தை பந்தாடியுள்ளதாக ரிப்போர்ட்டுகள் வெளியாகி உள்ளன.

சர்தார் படத்தின் பட்ஜெட் மற்றும் தீபாவளி வரை அந்த படம் செய்த வசூல் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

தீபாவளிக்கு இவ்வளவு படங்கள் திரையரங்குகளில் ரிலீசாகுதா.. அடேங்கப்பா!

English summary

Sardar Box office Collection are increasing day by day and it gets a huge box office on Diwali day too. Actor Karthi wins over this Diwali race against Sivakarthikeyan's Prince in both critics and box office.