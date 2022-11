பிக் பாஸ் மைனா நந்தினிக்கு நன்றி சொன்ன சர்தார் கார்த்தி

சென்னை: இந்த ஆண்டு பிற மொழிப் படங்களுக்கு அமைந்தது போல தமிழ் சினிமாவிற்கும் நல்லதாகவே அமைந்தது என்றே சொல்லலாம்.

மற்ற மொழி படங்கள் இங்கு வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தபோது விக்ரம், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என்று அடுத்தடுத்த வெற்றிப் படங்களை தமிழ் சினிமாவும் கொடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் குறித்து சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வு ஒன்றில் நடிகை மைனாவை குறிப்பிட்டு தனது நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளார் கார்த்தி.

அந்த வானத்தை போல மனம் படைத்த மன்னவனே.. கேப்டன் விஜயகாந்தை சந்தித்த யோகி பாபு!

English summary

It can be said that this year has been good for Tamil cinema as well as other language films. While other language films were running successfully here, Tamil cinema also gave successive hits like Vikram, Ponniyin Selvan and Sardar. In this case, Karthi mentioned actress Myna nandhini in a recent event regarding this film and expressed his gratitude.