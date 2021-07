நன்றி தல… வேம்புலி கதாபாத்திதை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்… ஜான் கொக்கெனின் நெகிழ்ச்சி பதிவு !

சென்னை : சர்ப்பட்டா பரம்பரை படத்தின் வேம்பு லி கதாபாத்திரத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பை அஜித் ரசிகர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக ஜான் கொக்கென் கூறியுள்ளார்.

வீரம் படத்தின் போது நான் உங்களுடன் செலவழித்த நேரம், என் வாழ்க்கைக்கான பாடமாக மாறியது என்றார்.

ஒவ்வொரு நாளும் கடின உழைப்பை செலுத்தி நீங்கள் எனக்கு கற்றுக்கொடுத்தீர்கள் என்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

sarpatta parambarai actor john kokken has said that Ajith is a big inspiration for me, and thanked him for motivating and encouraging me during the shoot of Veeram.