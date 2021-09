ஹீரோ ஆகும் சார்பட்டா பரம்பரை நடிகர்...ஜோடி யாரு தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஜுலை 22 ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியிடப்பட்ட படம் சார்பட்டா பரம்பரை. 1970 களில் வடசென்னையில் மிகவும் பிரபலமான பாக்சிங்கை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் அனைத்து தரப்பினரிடமும் மிகுந்த பாராட்டை பெற்றது.

ஒவ்வொரு நடிகரின் நடிப்பும் கவனத்தை ஈர்த்து பாராட்டப்பட்டது. அவர்களின் நிஜப் பெயர்கள் மறந்து, கேரக்டர்களின் பெயர்களாலேயே ரசிகர்களின் மனதில் பதிந்து விட்டது. அந்த அளவிற்கு சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர். சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்கு பிறகு பிரபலமாகி விட்ட நடிகர், நடிகைகளுக்கு பல படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு குவிந்து வருகிறது.

English summary

sarpatta parambarai actor signed in new project as lead role. he will pair with andrea. now both are acting in director myssik's pisasu 2. this new movie shooting will expected to begin october 8 th.