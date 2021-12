பாலாவின் கனவு படத்தை இயக்க தயாராகும் சசிக்குமார்...அடுத்து என்ன நடக்கும்?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி நடிப்பு ஸ்டைல் வைத்து, நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படங்களை தேர்வு செய்து நடிக்கக் கூடியவர் சசிக்குமார். சசிக்குமார் படம் என்றாலே தரமாக இருக்கும் என சொல்லும் அளவிற்கு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்தவர்.

டைரக்டராக தனது சினிமா வாழ்க்கையை துவக்கிய சசிக்குமார், 2008 ம் ஆண்டு சுப்ரமணியபுரம் படத்தின் மூலம் நடிகராகவும் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். இந்த படத்தை தானே இயக்கி, தயாரித்து, எழுதி, நடித்தார்.

Sasikumar decided to return to direction. he planned to direct, bala's dream project kuttra parambarai story. he also planned to play a lead role in this film. official announcement will come soon.