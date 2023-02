கதை திருட்டு விவகாரத்தில் சிக்கிய அடுத்த பிரபலம்... அதிர்ச்சியில் படக்குழு!

சென்னை: சுப்ரமணியபுரம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் அறிமுகமானவர் சசிகுமார்.

முதல் படத்திலேயே தனித்துவமான இயக்குநர் என முத்திரை பதித்த சசிகுமார், அதன் பின்னர் ஈசன் படத்தை மட்டும் இயக்கினார்.

தொடர்ந்து மினிமம் பட்ஜெட் படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வரும் சசிகுமாரின் அயோத்தி விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

அயோத்தி ட்ரெய்லர் பொங்கல் தினத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது இந்தப் படத்துக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் கிராமத்து கெட்டப்பில் சசிகுமார்… எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் நந்தன் ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

English summary

The trailer of Sasikumar starrer Ayothi was released a few days ago. In this case, there is a controversy that the story of this film has been stolen.