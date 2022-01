விஸ்வாசத்தை கொண்டாட சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் செய்த காரியம்...குத்தாட்டம் போடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் நடித்த விஸ்வாசம் படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் இப்போதும் கொண்டாடி வருகிறது. இந்த படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் செய்த காரியம் ரசிகர்களை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட வைத்துள்ளது.

2019 ம் ஆண்டு அஜித், நயன்தாரா நடிப்பில் டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கிய படம் விஸ்வாசம். கிராமத்து ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் கலந்த படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது. டி.இமான் இசையமைத்திருந்தார்.

English summary

Ajith's Visawasam movie completed 3 years of theatrical release. Because of this occassion Sathya jyothi films released new poster for celebrating 3 years of viswasam. Ajith fans liked this new poster and shared more and more.